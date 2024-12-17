Çaykur Didi Stadyumunda oynanan karşılaşmayı Artı Değer Van Spor FK, Çaykur Rizespor AŞ'ye 6-0 mağlup olarak kupaya veda etti.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Çaykur Rizespor AŞ, Artı Değer Van Spor FK yarı sahasında etkili pozisyonlar buldu ve 19. dakikada kaleci Cantuğ, Vaclav Jurecka'dan gelen şuta engel olamadı ve ev sahibi 1-0 öne geçti. Maçta ağırlığını hissettiren Çaykur Rizespor AŞ, 24, 34, 43 ve 45+2. Dakikada bulduğu gollerle ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, İkinci yarıda oyuna biraz etkisini koysa da rakip kaleye gol atamadı. İkinci yarıya rahat başlayan Çaykur Rizespor AŞ ise ikinci yarıda tek gol buldu. Dakikalar 84'ü gösterdiğinde ev sahibi takım skoru 6-0 yaptı ve karşılaşma sona erdi.

Çaykur Rizespor AŞ gruplara kalırken temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK ise kupaya veda etti.

Ev Sahibi Çaykur Rizespor AŞ sahaya; Tarık Çetin, Halil İbrahim Pehlivan, Casper Sommer Hojer, Ioannıs Papanıkolaou, Dal Varesanovıc, Vaclav Jurecka, Emrecan Bulut, Muhamed Buljubasıc, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo ve Altın Zeqırı ile çıktı.

Artı Değer Van Spor FK ise; Cantuğ Temel, Onur Özcan, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Rıdvan Dönmez, Muhammed Çoksu, Kerem Çağatay, Sergen Yatağan, Muhammed Ali Doğan, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım, Hasan Bilal ve Fuat Bavuk ile mücadele etti.