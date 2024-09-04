TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Artı Değer Van Spor FK, ligin ilk haftasında kendi sahasında konuk ettiği Belediye Derince Spor’u, Massis Gülük ve Hasan Bilal’in golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Lige 3 puan moraliyle başlayan Artı Değer Van Spor FK, ligin ikinci haftasında deplasmanda Nazilli Spor A.Ş. ile karşılaşacak.

Van Spor FK, deplasmanda da 3 puanla dönmeyi amaçlarken, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. İlk maçta rakibini 2 golle geçerek hanesine 3 puan yazdıran Artı Değer Van Spor FK, iyi oyununu deplasmanda da sürdürmeyi ve sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

EV SAHİBİ EKİP İLK MAÇINI KAYBETTİ

Kendi sahasında Artı Değer Van Spor FK’yi ağırlayacak olan Nazilli Spor A.Ş. ligin ilk maçında deplasmanda Giresunspor ile karşılaştı. Rakibine 1 – 0’lık skorla mağlup olan Nazilli Spor A.Ş. puanla tanışamadı. Ev sahibi ekip Artı Değer Van Spor FK karşısında 3 puan arayacak.

Nazilli Spor A.Ş. ile Artı Değer Van Spor FK arasındaki maç 8 Eylül Pazar günü Nazilli İlçe Stadı’nda oynanacak. Mücadele saat 16.30’da başlayacak.