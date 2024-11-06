Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta hafta sonu lig heyecanı devam edecek. 11. hafta maçları yine büyük çekişmelere sahne olacak.

Artı Değer Van Spor FK, deplasmanda Diyarbekir Spor A.Ş. karşısında galibiyet arayacak. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren Artı Değer Van Spor FK de tek hedef sahadan galibiyetle ayrılmak ve galibiyet serisine devam etmek.

Son iki maçta hanesine 6 puan yazdırmayı başaran Artı Değer Van Spor FK, kazanarak yoluna devam etmeyi arzuluyor.

TAKIMLARIN LİGDEKİ DURUMU

Ligin 11. hafta maçları öncesi Artı Değer Van Spor FK, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi ile 15 puan toplayabildi. Grubunda 8. bulunan Artı Değer Van Spor FK, 14 gol kaydederken kalesinde ise 11 gol gördü.

Ev sahibi ekip Diyarbekir Spor A.Ş.’nin ise ligde henüz galibiyeti bulunmuyor. Çıktığı 10 maçtan 6’sını kaybeden Diyarbekir Spor A.Ş. 4 maçtan ise sahadan beraberlikle ayrıldı. 4 puana sahip olan ev sahibi ekip grupta son sırada yer alıyor.

Diyarbekir Spor A.Ş. ile Artı Değer Van Spor FK arasındaki maç 10 Kasım 2024 Pazar günü oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak.

HAFTANIN MAÇLARI

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 11. hafta maçlarının programı şu şekilde;

09.11.2024 14:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Karaman Futbol Kulübü

09.11.2024 14:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

10.11.2024 14:00 Merkür Jet Erbaaspor - Motolux 68 Aksarayspor

10.11.2024 14:00 Giresunspor - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol Sk

10.11.2024 14:00 Somaspor - Çimentaş Elazığspor

10.11.2024 14:00 Serik Belediyespor - Nazilli Spor A.Ş.

10.11.2024 14:00 Bucaspor 1928 - Belediye Derince Spor

10.11.2024 14:00 Ankara Demirspor - Menemen Futbol Kulübü

10.11.2024 14:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü