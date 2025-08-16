Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, Trendyol 1. Lig’de ki 2. randevusuna çıkıyor. İlk hafta deplasmanda Boluspor’a konuk olan Van ekibi, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada müthiş bir dönüş yaparak 3-2’lik galibiyetle lige iyi başlangıç yapmış ve taraftarlarını ilk hafta itibariyle mutlu etmişti.

Lige önemli transferler ile başlayan kırmızı siyahlı ekip, sahasında seyircisiz oynayacağı Esenler Erokspor mücadelesine kilitlendi. Kendi sahasında hazırlıklarını sürdüren temsilcimiz, ilk galibiyetin verdiği moralle çalışmalarını Teknik Direktör Hakan Kutlu öncülüğünde sürdürdü.

Kırmızı siyahlı ekip, ligin 2. haftasında seyircisiz oynayacağı karşılaşmada galip gelerek 3 puanı taraftarına hediye etmek istiyor.

VAN SPOR- EROKSPOR MAÇI CANLI YAYINLANACAK

Yarın (17 Ağustos Pazar) saat 19.00’da başlayacak olan İmaj Altyapı Van Spor FK- Esenler Erokspor karşılaşması, Bein Sports Max 2 ve Tabii Spor 6 kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, Van Atatürk Şehir Stadında oynanacak.