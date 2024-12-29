Devre arasında Teknik Direktörlük görevine Serhat Gülpınar’ı getiren Artı Değer Van Spor FK, yeni hocası nezaretinde Antalya’da sıkı bir hazırlık dönemi geçirmeyi planlıyor.

Van ekibi dün (28 Aralık Cumartesi) itibariyle kamp çalışmalarına başlamak üzere Antalya’da toplandı.

17 Ocak 2025 tarihine kadar Antalya’da ikinci devre hazırlıklarını sürdürecek olan Artı Değer Van Spor FK, ardından ilk maçta karşılaşacağı Belediye Derince Spor maçı için Kocaeli’ye geçecek.

Temsilcimiz deplasmanda 2. devrenin ilk maçında Kocaeli ekibi Belediye Derince Spor’a konuk olacak. 18. hafta karşılaşması 19 Ocak Pazar günü saat 14.00’de Belediye Derince Spor Doğal Çim Stadyumunda oynanacak.

Ligin ilk maçında evinde konuk ettiği Belediye Derince Spor’u 2-1 mağlup eden temsilcimiz bu maçta da galibiyet ile ayrılarak 2. devreye iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Artı Değer Van Spor FK, ilk devrede 17 maçta 9 galibiyet, 5 yenilgi ve 3 mağlubiyet ile 30 puan toplamıştı ve devreyi 5. sırada tamamlamıştı. Rakip Belediye Derince Spor ise, 2 galibiyet, 8 beraberlik 7 mağlubiyet ile 14 puan alarak devreyi 14. sırada bitirmişti.