AcnTurk Sigorta Van Spor FK'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak maç öncesi her iki kulübün de maç kadroları belli oldu.

Van Atatürk Şehir Stadı'nda oynanacak maçta AcnTurk Sigorta Van Spor FK sahaya; Nurullah Aslan, Ahmet Eren, Miraç Acer, Harun Kavaklıdere, Muhammed Ali Doğan, Hasan Bilal, Işık Kaan Arslan, Sinan Kurumuş, Erdem Seçgin, Muhammed Gönülaçar ve Burak Kavlak ilk 11’i ile çıkacak.

Konuk ekip Ankara Demirspor ise, Deniz Kök,

Samet Erdem Olgaç, Ömer Talha Nergiz, Muhammet Yeşil, Harun Aydın, Mustafa Fettahoğlu, Muhammed Mustafa Yıldırım, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Ümit Yasin Arslan, Barış Zeren ve Ender Gör ilk 11’i ile mücadele edecek.

Mücadele saat 15.00'te başlayacak.