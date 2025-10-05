Tadilat nedeniyle uçuşlara kapalı olan Van Ferit Melen Havalimanındaki çalışmalarda sona doğru geliniyor. Şartnameye göre 5 Aralık tarihinde tamamlanması beklenen çalışmaların 1 ay kadar önce tamamlanmasının mümkün olabileceği kaydedildi.

Yüklenici firma yetkilisi Zahir Kandaşoğlu, Vanlıların uçuş mağduriyetini gidermek için büyük bir çabayla çalıştıklarını ve havalimanında çalışmaların sonuna doğru gelindiğini vurguladı. Kandaşoğlu, bu ayın sonunda çalışmaların bitebileceğini ve havalimanının uçuşlara hazır hale geleceğini kaydetti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kandaşoğlu; "Değerli Bölge Halkı, Yüce Rabbimin yardımıyla, DHMİ tarafından Van Ferit Melen Havalimanın tadilat ve onarım çalışmaları büyük bir özveriyle sürdürülmektedir. Başlangıçta bizlere verilen tarih 05.12.2025 olmasına rağmen, halkımızın bu zorluğu daha fazla yaşamaması için büyük bir gayret gösterilmekte ve çalışmalar planlanandan önce tamamlanma aşamasına gelmektedir" dedi.

"BU AYIN SONUNA DOĞRU UÇUŞLARA HAZIR HALE GELECEKTİR"

Havalimanının bu ayın sonuna doğru uçuşlara hazır hale geleceğini ifade eden Kandaşoğlu; "İnşallah bu ayın sonuna doğru uçuşlara hazır hale gelecektir. Bu gün bizzat sahada, havaalanında kendı aracımla ilk uçuşu gerçekleştirdim... Lafla değil, icraatla hizmet ediyoruz. Tüm halkımıza selam ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı olsun" diye kaydetti.