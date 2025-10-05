Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (VEDAŞ) planlı bakım onarım çalışmaları kapsamındaki elektrik kesintileri devam ederken, kış öncesi çalışmaların tamamlanarak kesintilerin son bulması isteniyor.

Havaların soğumaya başlaması, ısınmanın doğalgaz ile yapılıyor olması sebebiyle kesintiler sıkıcı bir hal almaya başladı. Vatandaşlar biran önce çalışmaların tamamlanmasını ve kesintisiz enerji hizmeti bekliyor.

VEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre bugün yapılacak olan çalışmalardan dolayı gerçekleştirilecek elektrik kesintilerinden İpekyolu, Tuşba, Erciş, Gürpınar, Çatak ve Çaldıran ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

İşte kesintiden etkilenecek o mahalleler;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Selimbey Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

08.00 – 18.00 Saatleri arasında; Vali Mithat Bey Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

08.00 – 18.00 Saatleri arasında; Altıntepe, Abdurrahman Gazi Mahalleleri ve Bağlı Sokaklarda planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 16.00 Saatleri arasında; Alkanat, Camiikebir, Çınarlı, Gölağzı, Kışla, Salihiye, Tekevler ve Vanyolu Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Özlüce, Dağseven, Oğuldamı, Geçerli, Taşlıyazı ve Bükeç Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇATAK:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Alacayar, Bilgi, Eliaçık, Işınlı ve Sözveren Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇALDIRAN:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Aşağıgülderen, İsmailbaba, Kaşım, Sungur, Temrenli, Yukarıdikme, Yukarıgülderen Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00 – 12.00 Saatleri arasında; Aşağımutlu, Aşağıyanıktaş, Burçakalan, Demircik, Kılavuz, Serpmetaş, Yukarımutlu ve Yukarıyanıktaş Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.