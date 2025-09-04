Van Ferit Melen Havalimanı, yapılan çalışmalardan dolayı yarından itibaren 3 ay boyunca kapalı olacak ve uçuşlar yapılamayacak. Bu süreç boyunca yolcular yakın illerdeki havalimanlarını veya alternatif ulaşım araçlarını kullanacak.

Havalimanındaki çalışmalar Doğu Kandaş Mühendislik A.Ş. tarafından yürütülüyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, pist bölümlerinin uçuş güvenliği açısından tam kapsamlı bir tadilata alındığını belirtti. Açıklamaya göre, 4 Eylül 2025 saat 17.00 itibarıyla tüm uçuşlar durdurulacak, çalışmaların ise 5 Aralık 2025 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

“HAVALİMANI BUGÜN TAMAMEN KAPANIYOR”

Kandaşoğlu açıklamasında, “Sizlerle çok önemli bir konuyu paylaşmak istiyorum. Can güvenliğimiz için büyük önem taşıyan Van Ferit Melen Havalimanı pist bölümleri, uçuşların daha güvenli yapılabilmesi amacıyla tam kapsamlı bir tadilata alınmaktadır. Bu nedenle, 04.09.2025 saat 17.00 itibarıyla tüm uçuşlar durdurulacak olup, çalışmaların 05.12.2025 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.” dedi.

“BELİRTİLEN TARİHTEN DAHA ERKEN BİTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

“Gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız” diyen Kandaşoğlu, açıklamasının devamında, “Bu açıklamayı yapma sebebimiz, çalışmaların grubumuz Doğu Kandaş Mühendislik A.Ş. tarafından yürütülmesidir. Bu süreçte bizleri çok sayıda vatandaşımız arayarak bilgi talep ettiği için sizlere doğrudan bilgilendirme yapmak istedik. Havaalanımızın belirtilen tarihten daha erken bitirilmesi için, gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız. Allah bizleri mahcup etmesin. Sabır ve anlayışınız için şimdiden teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla.” ifadelerine yer verdi.

3 AY KAPALI KALACAK

Van Ferit Melen Havalimanı, pist onarım ve bakım çalışmaları nedeniyle yaklaşık 3 ay süreyle tamamen kapalı olacak. Daha önce kısmi kapanmayla hizmet veren havalimanı, bugünden itibaren saat 17.00’de tam kapanmaya gidiyor.

Yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamada, bu süreçte yolcuların Muş ve Ağrı havalimanlarına yönlendirileceğini duyurmuştu.