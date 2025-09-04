Akaryakıtta bir kez daha tabela değişti.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilerken bu değişimler nedeniyle araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor.

Bu kez yaşanan gelişme, araç sahiplerini üzecek...

Motorine zam geldi.

ZAM POMPAYA YANSIDI

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.

Motorine gece yarısından itibaren litre başına 2 lira 5 kuruşluk zam geldi.

MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR

İstanbul'da ortalama 52 lira 21 kuruşa satılan motorinin litresi 54 lira 26 kuruşa çıktı.

Yeni fiyatlar gece yarısı tabelaya yansıtıldı.

BENZİNE DE ZAM GELDİ Mİ

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE MOTORİN NE KADAR

İstanbul'da benzin 52.91 lira, Ankara'da 53.68 lira, İzmir'de ise 54 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.