‘Faal Vergi Mükellefi’ verileri, vergi sisteminde aktif olarak beyanname veren, vergisel yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getiren ve kaydı aktif durumda olan kişi veya kuruluşlara ilişkin bilgileri içeriyor. Söz konusu veriler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlandı.

2025 yılı ilk beş ayına ait verilerin yer aldığı raporda Türkiye geneli gelir vergisi faal mükellef sayısı 2 milyon 666 bin 476 olarak açıklandı.

2025 yılı Ocak-Mayıs dönemi verilerine göre, Türkiye genelinde gelir vergisi faal mükellef sayısı 2 milyon 666 bin 476 olarak açıklandı. İllere göre dağılımda İstanbul, 656 bin 231 mükellefle Türkiye genelinde en fazla mükellefin bulunduğu il olurken, Ardahan bin 432 mükellefle en az faal mükellef sayısına sahip il olarak kayıtlarda yer aldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan gelir vergisi faal mükellef verilerine göre Van’da bulunan toplam faal mükellef sayısı 16 bin 254 oldu. Raporda yer alan bilgilere göre Van, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Gelir Vergisi Başkanlığına bağlı faal mükellef sayısının en fazla olduğu il oldu.

Önceki dönemde açıklanan verilere göre Malatya, faal mükellef sayısında Van'dan öndeyken, 2025 yılı ilk beş ay verilerine göre Van, faal mükellef sayısında birinciliği ele aldı.

Van, 16 bin 254 faal mükellef sayısı ile Türkiye genelinde ise 2024 yılında en fazla faal mükellef sayısı bulunan 29’uncu il olarak kayıtlarda yer aldı.