Karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan Van Spor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

“ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIMIZ VE GELİŞTİRDİĞİMİZ BİR OYUN ANLAYIŞIMIZ VAR”

Vanspor’un son haftalarda oyun anlamında önemli bir gelişim gösterdiğini belirten deneyimli teknik adam, “Son iki haftadır üzerinde çalıştığımız ve geliştirdiğimiz bir oyun anlayışımız var. Geçtiğimiz hafta Ümraniye karşısında iyi oynadık ancak çeşitli sebeplerle istemediğimiz bir sonuç aldık. Ancak bu maçı değerlendirdik ve bu oyunu 90 dakikaya nasıl yayabileceğimizi futbolcularımızla mental, fiziksel ve taktiksel boyutlarıyla ele aldık. Bugün sahada bu anlayışı maçın tamamına yaydığımızı düşünüyorum.” dedi.

“KENDİ STRATEJİSİ İLE OYNAYAN VANSPOR İZLEYECEĞİZ”

Van Spor’un bundan sonraki süreçte sahaya kendi oyununu yansıtan bir takım olacağını vurgulayan Korkmaz, “Hem iç sahada hem de deplasmanda, kendi stratejisiyle oynayan bir Vanspor izleteceğiz” ifadelerini kullandı.

MAÇA DAVET

Önümüzdeki hafta iç sahada oynanacak Hatayspor karşılaşmasına da dikkat çeken Teknik Direktör Korkmaz, Van halkına ve taraftarlara çağrıda bulundu. Korkmaz, “Devre arasına olabildiğince iyi bir noktada girmemiz gerekiyor. Bu nedenle, Ümraniye maçındaki kadar güçlü bir atmosferi stadımızda görmek istiyoruz. Ben de İstanbul ve Ankara’dan birkaç arkadaşımı maça davet edeceğim. Tüm Vanlılardan ricam; maça bir kişi geliyorsa yanına bir kişi daha alsın” diye konuştu.

“ASIL KONUŞMAMIZ GEREKEN KONU, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTANIN HAZIRLIĞI”

Kritik bir haftaya girildiğini belirten tecrübeli Teknik Direktör Korkmaz, “Dolu tribünler önünde güzel bir maç oynayıp ilk yarıyı en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Bu hafta asıl konuşmamız gereken konu, önümüzdeki haftanın hazırlığı.” diye kaydetti.

Korkmaz açıklamasını şu ifadelerle tamamladı; “Ülkenin köklü camialarından biri olan Vanspor’un teknik direktörlüğünü yapıyorum. Bunun gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Son iki haftadır oyunumuzda net bir pozitif ivme var. Artık yeni hikayeler yazma zamanı.”