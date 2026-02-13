Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan tahminlere göre Van genelinde bugün havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği Van’da, rüzgarın güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Çığ tehlikesi uyarısının da yapıldığı Van için şu ifadelere yer verildi:
“Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”
Van’da bugün hava durumunun ise şu şekilde olması bekleniyor;
Bahçesaray: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Başkale: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Çaldıran: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
Çatak: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Edremit: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
Erciş: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
Gevaş: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Gürpınar: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İpekyolu: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
Muradiye: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
Özalp: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
Saray: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
Tuşba: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı