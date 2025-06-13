Kent genelinde bakım onarım çalışması yapan Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) Van’ın 9 ilçesinde yarın (14 Haziran Cumartesi) enerji kesintisinin olacağını bildirdi.

Söz konusu kesintilerden özellikle Tuşba ile Muradiye ilçeleri etkilenecek. Merkez ilçe Tuşba’da 6 saat boyunca 54 mahallede, Muradiye ilçesinde ise 8 saat boyunca 34 mahallede elektrik kesinti yaşanacak.

Planlı bakım çalışmaları kapsamında İpekyolu ilçesinde 5, Edremit ilçesinde 1, Tuşba ilçesinde 54, Gürpınar ilçesinde 29, Erciş ilçesinde 20, Çaldıran ilçesinde 2, Özalp ilçesinde 1, Saray ilçesinde 2 ve Muradiye ilçesinde 34 mahallede elektrik kesintisi olacak.

VEDAŞ tarafından planlı enerji kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler şunlar;

İPEKYOLU;

09.00-12.00 saatleri arasında; Cevdetpaşa mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00-17.00 saatleri arasında; Bostaniçi, Şerefiye, Esenler ve Vali Mithat Bey mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT;

12.00-18.00 saatleri arasında Kurubaş mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA;

12.00-18.00 saatleri arasında; Abdurrahman Gazi, Adıgüzel, Akçaören, Akçift, Altıntepe, Arısu, Aşıt, Atmaca, Bağdaşan, Bardakçı, Çakırbey, Çitören, Çolpan, Dağönü, Değirmenözü, Derebey, Dibekdüzü, Dilimli, Ermişler, Esenpınar, Gedikbulak, Göllü, Gülsünler, Güvençli, Halkalı, Hıdırköy, İskele, Kalecik, Karaağaç, Kasımoğlu, Koçköy, Kolsatan, Kumluca, Meydancık, Mollakasım, Ocaklı, Otluca, Özkaynak, Özyurt, Pirgarip, Sağlamtaş, Şahgeldi, Satıbey, Şemsibey, Şemsibey OSB, Tabanlı, Tevekli, Topaktaş, Yaylıyaka, Yemlice, Yeniköşk, Yeşilköy, Yeşilsu ve Yumrutepe mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR;

09.00-17.00 saatleri arasında; Akdoğu, Bağrıyanık, Beşbudak, Bölmeçalı, Bükeç, Çatakdibi, Çepkenli, Dağseven, Dikbıyık, Dolaylı, Geçerli, Geziyurt, Kalkanlı, Kapçık, Kılıçtutan, Kırkgeçit, Kuşdağı, Oğuldamı, Örmeli, Özlüce, Parmakkapı, Sapakonak, Sıcaksu, Taşlıyazı, Topçudeğirmeni, Topyıldız, Üçdoğan, Yalınca ve Yoldüştü mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP;

09.00-17.00 saatleri arasında; Aşağıakçagül mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

SARAY;

09.00-17.00 saatleri arasında; Atatürk ve Sırımlı mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE;

09.00-17.00 saatleri arasında; Açıkyol, Adaklı, Aşağıargıt, Babacan, Balaklı, Çiçekli, Devetaş, Fatih, Fevzi Çakmak, Beşparmak, Beydağı, Gönderme, Görecek, Güllüçimen, Kandahar, Karaoğlan, Kemerköprü, Şehitmehmetbey, Tansu, Yavuzselim, Yenişehir, Yukarıargıt, Gültepe, Gümüştepe, Karahan, Kocasaban, Köşk, Ovapınar, Tansu, Topuzarpa, Uluşar, Yakıncak, Yalındüz ve Yumaklı mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ;

09.00-17.00 saatleri arasında; Akçayuva, Aşağıkozluca, Bayramlı, Beyazıt, Çatakdibi, Çelebibağı, Çimen, Dinlence, Gedikdibi, Görüşlü, Haydarbey, Karatavuk, Karlıyayla, Kırkdeğirmen, Örene, Taşevler, Taşlıçay, Tekler, Ünseli ve Yeşilova mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇALDIRAN;

09.00-17.00 saatleri arasında; Ayrancılar ve Cumhuriyet mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.