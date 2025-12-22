Van Büyükşehir Belediyesi, kentte trafik sorununa ürettiği çözüm yollarına yenilerini ekliyor. Alternatif yollar, mevcut yollardaki iyileştirme çalışmaları, kavşak düzenlemeleri gibi bir çok çalışmayı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, otopark sorununa da çözüm arıyor. Bu kapsamda Beşyol meydanı eski Devlet Hastanesi alanında yer alan, Millet Bahçesinin Kapalı Otoparkı yürütülen çalışmayla hizmete açıldı.

Bölgede taksi esnafı olan Ferit Danışman, son dönemde yapılan çalışmaların trafik sorununa önemli katkıda bulunacağına inandıklarını ifade etti. Kapalı otoparkla birlikte yol kenarlarına bırakılan araçlarda da önemli azalma olacağını belirten Danışman, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yenilenen ücretli kapalı otoparkın hizmete girmesiyle birlikte bölgedeki park sorununun önemli ölçüde azalması ve trafik yoğunluğunun da rahatlaması bekleniyor.