Dindar, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Van'da doğal gaz altyapısında birçok sorun yaşandığını savundu.

Halkın bundan şikayetçi olduğunu söyleyen Dindar, "Van'daki mahallelerin yüzde 80'inde maalesef doğal gaz altyapısı yoktur. Birçok mahallemizde aynı sokakta bir evde doğal gaz bağlanmışken, diğer evde bağlanmamıştır." diye konuştu.

"Hanelere doğal gaz bağlanırken kişi ayrımı yapıldığını" iddia eden Dindar, "Van'da kırsal alandaki nüfusun yaşam alanlarının sağlanması, üretim alanlarının terk edilmemesi, insan onuruna yakışan şartların olması için doğal gaz gerekiyor." sözlerini sarf etti.