Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek kabine toplantısında; ana gündem ABD-İran gerilimi..

Ankara, iki ülke arasında bir çatışma olmaması için uzun süredir, mekik diplomasisi yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmeleri yapıp tansiyonun düşürülmesi için mesajlar vermişti.

Ankara ayrıca 3'lü zirve önerisini de Washington yönetimine iletti. Bu kapsamda Kabine'de İran başlığındaki son gelişmeler ve alınması gereken tedbirler masaya yatırılacak.

SURİYE VE GAZZE'DEKİ GELİŞMELER

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise Suriye'deki gelişmeler..

Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan yeni mutabakat yeni haftada hayata geçirilecek. SDG'nin Suriye yönetimine entegrasyon süreci kabinede ele alınacak.

Gazze'deki gelişmeler de toplantının gündeminde olacak. Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları sürüyor. Ankara bu duruma tepkili. Ateşkes süreci ve İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması için atılabilecek adımlar ele alınacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE EKONOMİ

Terörsüz Türkiye süreci de toplantının başlıklarından biri. Bu hedef doğrultusunda yürütülen çalışmalarda gelinen aşama değerlendirilecek.

Ayrıca ekonomideki son gelişmeler ve enflasyonla mücadele adımları da kabine gündeminde yer alacak.