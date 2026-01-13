Bakan Göktaş, Ankara Hakimevi'nde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve kamu kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısı"nda konuştu.

İlk toplantıda, aileyi ve dinamik nüfusu güçlendirme hedefini ortak stratejik zeminde ele alarak önceliklerini belirlediklerini hatırlatan Göktaş, bu hedeflerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "2025 Aile Yılı" vizyonuyla somutlaştığını söyledi.

Bakan Göktaş, bu kapsamda kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk tüm bireyleriyle aileyi merkeze alan politikaları ilgili kurumlarla eş güdüm içinde programlara ve uygulamalara dönüştürdüklerini dile getirdi.

Ailenin, toplumun en güçlü kalesi, nesilleri ve medeniyeti koruyan temel yapı olduğunun altını çizen Göktaş, "Bu yapıyı güçlendirmek hizmetlerimizi tekil başlıklar halinde değil, ortak hedeflerle ve birbirini tamamlayan bir bütün olarak yürütmekle mümkündür. Bu Kurulu, etkili kılan nokta ise şudur. Biz aynı aileye, farklı kapılardan ulaşan kurumlarız. Eğitim, sağlık, adalet, sosyal hizmet, güvenlik ve istihdam. Her biri aileye farklı hizmetler götürür. Kurul mekanizması ise aileye sunduğumuz hizmetleri koordineli bir şekilde yürütmemizi sağlar. Bu nedenle, Koordinasyon Kurulumuz esasında kurumlarımızın kendi sorumluluk alanlarında sonuç üretmeye odaklanan bir çalışma zeminidir." dedi.

Amaçlarının, ülkenin en önemli sosyal kapasitesini oluşturan aileyi daha güçlü, daha etkin ve daha işlevsel kılmak olduğunu vurgulayan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu çok iyi biliyoruz ki Türkiye'de aileler güçlendiğinde, pek çok alanda aynı anda değer üreten bir güce dönüşür. Şu anki gündemimiz ise aile odaklı politikalarımızı yerelde daha etkin bir şekilde yaygınlaştırmak. Bu kapsamda 81 ilimizde, yerel dinamiklere ve ihtiyaçlara göre şekillenen il eylem planlarımızı tamamladık. Ancak, bu planların her ilde aynı disiplinle uygulanması ve aynı kalitede sonuç üretmesini önemsiyoruz. Çünkü aile güçlendikçe çocukların eğitim başarısı, kadının sosyal ve ekonomik hayata katılımı, kuşaklar arası dayanışma ve sosyal refah aynı anda artar."

Oluşturdukları sosyal risk haritalarının, sosyal riski erken gördüğünü ve erken müdahalede bulunmak için ilgili tüm kurumların devreye girmesini sağladığını kaydeden Göktaş, bu haritaların ilçe, mahalle ve hatta hane ölçeğinde veriye dayalı önceliklendirme yaptığını belirtti.

Göktaş, burada temel hedeflerinin, veri temelli önleyici tedbirleri olduğunun altını çizerek, izleme ve denetleme süreçlerini Aile Rehberi'yle takip edeceklerini, böylece koruyucu ve önleyici hizmetlerini hanelere en hızlı şekilde ulaştıracaklarını aktardı.

Bakan Göktaş, 2024-2028 dönemini kapsayan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın, bu ivmeyi hızlandıran yol haritası olduğunu belirterek, eylem planında bugün itibarıyla yüzde 42,22'lik gerçekleşme oranına ulaştıklarını kaydetti.

"Evlenecek gençlere destek olmak amacıyla 2 bin 24 indirim anlaşması yaptık"

Bunun yanı sıra il eylem planlarında yüzde 23,83'lük ilerleme kaydettiklerini bildiren Göktaş, "Bu tablo, eylem planımızı hayata geçirme kapasitemizin sahada karşılık bulduğunu açıkça gösteriyor. Bu anlamda başarılı bir dönemi geride bıraktığımızı özellikle vurgulamak isterim." diye konuştu.

Eğitimden medya içeriklerine, çalışma hayatından iletişime, dijital güvenlikten sağlığa, şehirleşmeden kültür ve sanata kadar her alanda "aile dostu bir ekosistem" oluşturmak için adımlar attıklarını aktaran Göktaş, "Kamu kurumlarımız, yerel yönetimler, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler, bu ortak vizyon etrafında kenetlendi. Hep birlikte her haneye dokunan somut ve sürdürülebilir projelerle topyekun bir seferberlik yürüttük." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, 2025 Aile Yılı'nın toplumun tüm kesimlerinde büyük teveccühle karşılandığını belirterek, "Aile yılı boyunca aileyi koruyan ve güçlendiren, aile bütçesine katkı sağlayan, farkındalığı artıran ve sosyokültürel gelişimi destekleyen faaliyetleri yaygınlaştırdık. Dinamik nüfus yapısını koruyacak politikaları kurumsal kapasitemizi güçlendirerek kalıcı hale getirdik. Türkiye'nin dört bir yanında 19 binden fazla faaliyet gerçekleştirdik. Ailelere ve evlenecek gençlere destek olmak amacıyla 2 bin 24 indirim anlaşması yaptık. Finansal destekler, eğitim programları, kültürel faaliyetler, dijital dönüşüm projeleri gibi pek çok alanda aileyi güçlendiren projeler hayata geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.

"Doğan her çocuğun yanında olduk"

Gençlerin aile kurmalarına destek olmak üzere başlattıkları Aile ve Gençlik Fonu'nu 81 ilde uyguladıklarının bilgisini paylaşan Göktaş, şöyle devam etti:

"Fon'dan 70 bin 400 genç çiftimiz faydalanmaya hak kazandı. Bugün itibarıyla 56 bin 400 genç çiftimizin kredi ödemesini gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde doğrultusunda hem kredi miktarını artırdık hem de gelir şartını yükselttik. Böylece daha fazla çiftimizin Fon'dan yararlanmasının önünü açtık. Bunun yanı sıra, doğan her çocuğun yanında olduk. Ailelerimize sunduğumuz destekleri güçlendirdik. Hem kadın hem erkek memurların, çocukları ilköğretim çağına gelene kadar yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmalarını sağladık. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında, kreş ve çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı hızlandırdık."

Dijitalleşmenin, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın önemli başlıklarından birisi olduğunu kaydeden Göktaş, bu kapsamda önemli adımlar attıklarını vurguladı.

Dijital güvenlik, ebeveynlik becerileri ve kuşaklar arası dayanışma temalı atölyelerle vatandaşların yanında olduklarını aktaran Göktaş, çocukların dijital dünyayı daha sağlıklı kullanmalarını sağlamak ve onları risklerden korumak için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Onların gelişimine uygun içerik üretiminin teşvik edilmesi için medya ve dijital platformlarıyla bir araya geldiklerini anlatan Göktaş, "Çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruz. Bunun için 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini yakın zamanda hayata geçireceğiz." dedi.

Tüm bu çalışmaların yanı sıra, aile diplomasisini dünya gündemine taşıyarak, Türkiye'nin bu alanda öncülük etmesini sağladıklarını dile getiren Göktaş, şunları paylaştı:

"Birleşmiş Milletler Ailenin Dostları Grubuna üye olarak küresel politikalara yön veren ülkeler arasında yer aldık. Türk Devletler Teşkilatı çatısı altında, ilk kez Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısına ev sahipliği yaparak bu alanda bölgesel bir mekanizma oluşturduk. Ayrıca, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bünyesinde aile ve nüfus konuları çalışma alanlarına öncülük ettik. Bu yıl düzenlediğimiz Uluslararası Aile Forumu, aileyi merkeze alan küresel işbirliğinin en güçlü platformlarından biri haline geldi. Şu an pek çok ülke, yürüttüğümüz tüm bu çalışmaları referans alarak kendi politikalarını şekillendiriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri, 2026 yılını "Aile Yılı" ilan ederek bu yaklaşımı benimsiyor. Nijerya ise aile eylem planımızın benzerini ülkesinde uygulamaya başladı."

Uluslararası zirvelerde aile odaklı sosyal politikaları paylaşarak ülkeler arası işbirliğini ve ortak çözüm arayışlarını güçlendirdiklerini aktaran Göktaş, "Şimdi önümüzde 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' bulunuyor. Bu yeni dönemde hedefimiz, politikalarımızı kalıcı hale getirmek. Hayata geçirdiğimiz politikaları ve projeleri yeni dönemde, daha köklü ve uzun vadeli perspektifle yaygınlaştıracağız." sözlerini sarf etti.

Bunun için hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Şubat ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz tanıtım toplantısı ile vizyon belgemizi kamuoyuyla paylaşacağız. Tüm çalışmalarımızda siz değerli kurumlarımızla güçlü bir işbirliğinin önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi 'Büyük ve güçlü Türkiye idealimizi, güçlü aile ve güçlü nüfus yapısıyla gerçeğe dönüştüreceğimize inanıyoruz'. Bu anlamda ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması ve güçlendirilmesi yolunda hep birlikte atacağımız adımlar, ülkemizin geleceğine büyük katkılar sağlayacak."