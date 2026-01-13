İki listenin yarıştığı seçimde mavi listede Barış Işık, sandıktan birinci çıkarak odanın yeni başkanı oldu.

Van’da son haftalarda oda seçimleri heyecanı yaşanırken, bugün Berberler ve Kuaförler Odası üyeleri sandık başına gitti.

Sabah saat 09.00’da başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarıyla tamamlandı. Toplam 987 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimlere oda üyeleri yoğun katılım gösterdi.

Seçim sonuçlarına göre rakibi mevcut beyaz listede Başkan Veysel Koç’u geride bırakan Barış Işık, sandıktan 322 oy alarak başkanlığa seçildi. Mevcut Başkan Veysel Koç ise 317 oyda kaldı.

