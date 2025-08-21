Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 3 milyon hastaya sağlık hizmeti sunan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopark ve çevre düzenleme çalışmaları başladı. Son yıllarda başvuru sayısındaki artış nedeniyle otoparklarda sık sık yaşanan yoğunluk, düzenlemeyi zorunlu hale getirdi.

Yerleşkede yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut otopark alanları yeniden düzenleniyor, kapasite yaklaşık 300 araç artırılıyor. Engelli kullanımına uygun alanlar oluşturuluyor; çevre düzenlemesi de daha modern bir görünüme kavuşuyor. Hastanenin 2011'de tamamlanan ilk binasının dış cephesi de yenilenerek mevcut binalarla uyumlu hale getiriliyor.

İHA muhabirine konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, artan başvuruların otoparkta yoğunluk oluşturduğunu, bu nedenle düzenlemelerin mecburi hale geldiğini belirtti.

Çalışmanın tamamlanmasıyla hastanenin daha modern bir yapıya kavuşacağını ifade eden Başhekim Sarıkaya, "Bildiğiniz üzere, hastanemize başvuran hasta sayısı son dönemlerde artış göstermektedir. Hizmet çeşitliliğimizin artmasıyla birlikte hasta başvuruları da çoğalmış ve bunun sonucunda hastanemizde ciddi bir yoğunluk oluşmuştur. Bu yoğunluk doğal olarak otopark kullanımına da yansımakta, otopark konusu sık sık gündeme gelmektedir. Bu doğrultuda, mevcut binalarımızın çevresindeki otopark alanlarını yeniden düzenlemek ve aynı zamanda 2011 yılında tamamlanan ilk binamızın dış cephesini yenileyerek diğer binalarımızla daha uyumlu bir hale getirmek için bugün bir çalışma başlatılmıştır. Çalışmalar tamamlandığında hastanemizin dış görünümü daha modern bir yapıya kavuşacaktır" dedi.

"Yeni yapılacak şehir hastanesiyle daha uyumlu hale gelecektir"

Otopark alanında yapılacak yeni düzenlemeyle engelli vatandaşlara daha uygun bir altyapı oluşturulacağını dile getiren Sarıkaya, "Toplam kapasitede yaklaşık 300 araçlık bir artış sağlanacaktır. Bu süreçte emeği geçen tüm arkadaşlarıma, yöneticilerimize, İl Sağlık Müdürlüğü'müze ve sahada çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Çalışmalar tamamlandığında inşallah hastanemiz hem daha modern bir görünüme kavuşacak hem de yeni yapılacak şehir hastanesiyle daha uyumlu hale gelecektir" diye konuştu.