Van Gölü'nün kuzey kıyısında, Adilcevaz sınırlarında yer alan Arin Gölü'nde konaklayan yüzlerce flamingo, göle adeta görsel bir şölen sundu. Her yıl göç rotası üzerinde önemli bir durak olan gölde, flamingoların sığ sulardaki zarif hareketleri görenleri büyüledi. Flamingolar, dron ile havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde flamingoların, bölgenin simgesi olan Süphan Dağı ile oluşturduğu manzara hayranlık uyandırdı. Son yıllarda gölde su seviyesinin düşmesi, kuşların yaşam alanlarını daraltmasına rağmen, flamingoların bölgeyi tercih etmeye devam etmesi doğaseverleri sevindirdi.

Kaynak: İHA