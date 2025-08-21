Trendyol 1. Lig 3. Hafta maçında İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek.

23 Ağustos Cumartesi günü oynanacak ve saat 21.30’da başlayacak maçın hakemleri de belli oldu.

Alagöz Holding Iğdır FK - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü arasında Iğdır Şehir Stadı’nda oynanacak maçta hakem Seyfettin Alper Yılmaz düdük çalacak. Müsabakada Mücahid Adem Çelebi ve Burak Sami Şad yardımcı hakem olarak, Sinan Özcan ise 4. hakem olarak hazır bulunacak.