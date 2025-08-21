Edinilen bilgilere göre, 79 AAH 588 plakalı otomobil, Ağrı istikametinden Van yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kaldırıma çarpan araç, ardından takla atarak yol ortasında durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan kendi imkânlarıyla çıkan sürücünün hafif yaralı olduğu öğrenildi. Büyük hasar gören otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayı gören vatandaşlar, sürücünün adeta ölümden döndüğünü ifade etti. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.