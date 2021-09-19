Vanspor, Diyarbekirspor'u 3-1 Yendi!

Vanspor, sahasında Diyarbekirspor’u konuk etti. Zorlu mücadeleyi Vanspor 3-1 kazanarak, puanını 7'ye çıkardı.

Vanspor, Saffet İşler teknik sorumluluğunda sahaya; Aydın Bağ, İlyas Ekiz, Berat Çetinkaya, Mete Yıldız, Barış Gök, Selim Kayacı, Oktay Aydin, Emrah Tacir, Fatih Somuncu, Sedat Komi ve Kubilay Akyüz on biri ile çıktı.

Diyarbekirspor ise, Şenol Demir teknik sorumluluğunda sahaya; Salih Şenbaş, Volkan Atınsoy, Fırat Arıkan, Batuhan Süer, Gökhan Meral, Okan Dernek, Metincan Cici, Hasan Bilal, Erkan Taşkıran, Abdulaziz Solmaz ve Sinan Akaydin on biri ile çıktı.

Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda saat 15.00’da başlayan karşılaşmayı Ferhan Kestanlıoğlu, Güner Mumcu Taştan, Ercan Akdeniz ve Hasan Avcı hakem dörtlüsü yönetti.

18. dakikada Vanspor’da Barış Gök, savunmanın müdahalesiyle ceza alanı içinde yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

19. dakikada Vanspor’da penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Berat Çetinkaya, topu ayrı köşeye, kaleciyi ayrı köşeye göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

İlk yarı Vanspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

67. dakikada Diyarbekirspor beraberliği yakaladı. Sol çaprazdan gelişen atakta, Okan Dernek uzaklardan sert ve düzgün vurarak, takımının beraberlik golünü kaydetti: 1-1

77. dakikada Vanspor Emrah'ın kaydettiği golle durumu 2-1 yaptı.

Vanspor, uzatma dakikalarında Güne ile 3-1 öne geçti.

Maç, Vanspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. BölgeGazetesi