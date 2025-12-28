Afet İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren AKOM, Meteorolojik veriler ve saha ekiplerinden gelen bilgiler doğrultusunda özellikle kent merkezinde oluşabilecek olumsuzluklar kameralar ve canlı görüntülerle sürekli kontrol altında tutuluyor. Risk tespit edilen noktalara ise ilgili birimlere aktarılarak gerekli müdahaleler gerçekleştiriliyor.

AKOM’daki koordinasyon ekibi; Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve VASKİ ile diğer ilgili birimlerle eşgüdüm içinde çalışarak kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için süreci titizlikle yönetiyor.

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, vatandaşların güvenliği için olası buzlanmaya karşı da uyarıda bulundu.