Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası dün gece Van kent merkezinde kar yağışı başladı. Aralıklarla devam eden yağış, sabah etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle 293 mahalle ve 276 mezra ile ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye kadar ulaştı. Park halindeki araçlar kara gömüldü.

Kar ve tipi nedeniyle Van-Bahçesaray kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı. İpekyolu, Tuşba ve Edremit belediyelerine bağlı ekipler ise trafikte aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması yaptı.

Kaynak: DHA