Sabaha karşı etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 ilçede toplam 569 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. En fazla yol kapanmasının yaşandığı ilçe 126 yerleşim yeriyle Gürpınar olurken, Çatak’ta 100, Bahçesaray’da 70, Çaldıran’da 48, Tuşba’da 33, Muradiye’de 24, İpekyolu’nda 20, Edremit’te 11, Başkale’de 12 ve Saray’da 3 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler sahada yoğun mesai harcıyor.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte Van Ferit Melen Havalimanı’nda sabah saatlerinde yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi. Görüş mesafesinin düşmesi ve pistte oluşan yoğun kar birikintisi nedeniyle alınan iptal kararı, kentte hava ulaşımını da sekteye uğrattı. Yetkililer, seferlerin hava koşullarının normale dönmesinin ardından yeniden değerlendirileceğini bildirdi.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan değerlendirmede ise bölgede kar yağışının aralıklarla devam edeceği belirtildi. Açıklamada, Van genelinde havanın çok bulutlu olacağı, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışının süreceği, Hakkari çevrelerinde ise yer yer yoğun kar beklendiği ifade edildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgârın ise güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman sert esebileceği kaydedildi.

Yetkililer, sürücüleri buzlanma, don ve tipi riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması çağrısında bulundu. Kar yağışının etkisini sürdürmesi beklenirken, Van genelinde hem ulaşım hem de günlük yaşam üzerindeki olumsuz etkinin bir süre daha devam edeceği öngörülüyor.