Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bakanlık ile bağlı kuruluşlar bünyesinde çalışmak üzere aralarında Van’ın da olduğu birçok ilde 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel istihdam edileceğini duyurdu.

MSB tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, söz konusu personel, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'nin merkez ve taşra teşkilatları bünyesinde görev yapacak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başvurular 26 Aralık 2025 - 25 Ocak 2026 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tradresi üzerinden e-Devlet şifresi ile çevrimiçi yapılacaktır.

NOT: Genel ağ (Internet) ortamı dışında dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve puan almış olmak,

-Atanacak kadro ünvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

-Süresi içinde istenen bilgi ve belgeleri sisteme yüklemiş olarak başvuru işlemini tamamlamak.

Detaylı bilgi için (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden ulaşılabilir.