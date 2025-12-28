Açıklanan verilere göre, ülkede en yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay yüzde 48,0 olarak kaydedildi. Gelir dağılımındaki adaleti ölçmek için kullanılan en temel göstergelerden biri olan Gini katsayısı, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari’nin yer aldığı TRB2 bölgesi için de açıklandı.

Gini katsayısı, gelirin toplum içinde ne kadar adil paylaşıldığını gösteren bir ölçüt olarak kabul ediliyor. Bu katsayı sıfıra yaklaştıkça gelir daha eşit, bire yaklaştıkça ise gelir daha adaletsiz dağılıyor. Hesaplama yapılırken, hanelerin bir yıl içinde elde ettiği gelirden vergiler ve düzenli yapılan transferler çıkarılıyor; geriye kalan ve hane halkının fiilen kullanabildiği gelir esas alınıyor.

Açıklanan verilere göre; TRB2 Bölgesi’nde gelir dağılımı eşitsizliğinde son 11 yılda iyileşme olduğu görüldü. Van, Muş, Bitlis ve Hakkari’yi kapsayan TRB2 Bölgesi’nde Gini katsayısı 2014 yılında 0,385 seviyesindeyken, 2025 itibarıyla 0,326 olarak kayıtlara geçti. Bu düşüşe göre, bölgede gelir dağılımındaki eşitsizlikte yaklaşık yüzde 15 oranında azalma oldu.

Yıllar içinde dalgalı bir seyir izleyen Gini katsayısı, TRB2 Bölgesi'nde 2016 yılında 0,412 ile en yüksek seviyesine ulaşırken, sonraki yıllarda genel olarak düşüş eğilimine girdi.

2018 sonrası dönemde katsayının 0,35 bandının altına gerilerken, 2023 yılında 0,331, 2024 ve 2025 yıllarında ise 0,326 olarak ölçüldü. TRB2 Bölgesi, 2014 yılında gelir dağılımı eşitsizliğinin en yüksek olduğu üçüncü bölge konumundayken, 2025 yılı itibarıyla Gini katsayısı en düşük olan ikinci bölge konumuna yükseldi.