Van Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya fırtına gibi başlayan İmaj Altyapı Van Spor FK, ilk düdükle birlikte oyunun iplerini eline aldı. Soğuk havaya rağmen taraftarların coşkulu desteğini arkasına alan kırmızı-siyahlı ekip, yüksek tempo ve baskılı oyun anlayışıyla Hatayspor savunmasını hataya zorladı. İlk dakikalardan itibaren rakip yarı sahaya yerleşen Van temsilcisi, ürettiği net pozisyonlarla golün habercisi oldu.

Mücadelenin 40. dakikasında sahneye çıkan Ivan Cedric, gol perdesini açarak Van Spor’u öne geçirdi. Bu golün ardından oyunun kontrolünü daha da artıran ev sahibi ekipte, maçın kırılma anı ise uzatma dakikalarında yaşandı. Kanatlarda etkili bindirmeleriyle dikkat çeken Emir Bars, 45+1. dakikada sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına sokuldu ve estetik bir vuruşla topu ağlara göndererek tribünleri ayağa kaldırdı. Bu gol, genç futbolcunun İmaj Altyapı Van Spor FK formasıyla kaydettiği ilk gol olarak kayıtlara geçti.

Emir Bars’ın golü statta büyük bir sevinç dalgası oluştururken, teknik heyet ve takım arkadaşları da genç oyuncunun sevincine ortak oldu. Devreye 2-0’lık üstünlükle giren Van ekibi, ikinci yarıda da oyun disiplininden kopmadı. Savunmada hata yapmayan, hücumda ise etkili paslarla rakibini yoran Van Spor, bulduğu gollerle farkı açmayı başardı ve mücadeleyi 4-0 gibi net bir skorla kazanarak sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuç, ligde üst sıraları hedefleyen İmaj Altyapı Van Spor FK için hem moral hem de özgüven anlamında önemli bir kazanım oldu. Karşılaşma sonrası spor kamuoyunda ise özellikle Emir Bars’ın performansı geniş yankı uyandırdı. Konyaspor’dan kiralık olarak transfer edilen ve potansiyeliyle sıkça gündeme gelen genç kanat oyuncusu, attığı gol ve sahadaki enerjisiyle beklentilere yanıt verdiğini gösterdi.

Teknik heyetin performansından memnuniyet duyduğu Emir Bars, taraftarlardan da tam not aldı. Maç sonunda tribünlerden uzun süre alkış alan genç futbolcu, Van Spor formasıyla daha birçok özel ana imza atacağının sinyallerini verdi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAĞDI

İmaj Altyapı Van Spor FK formasıyla ilk golünü kaydeden Emir Bars ile ilgili sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapıldı. İşte o paylaşımlardan bazıları: