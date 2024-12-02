Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Sportif Faaliyetler Spor Kulübü, evinde Yeşil Vartospor'u ağırladı.
İpekyolu Gençlik Stadı'nda oynanan maçta Van Büyükşehir Belediyesi Sportif Faaliyetler Spor Kulübü, gol olup rakibine yağdı.
İlk yarıyı etkili bir oyunla 3-0 önde tamamlayan Van Büyükşehir Belediyesi Sportif Faaliyetler Spor Kulübü, 2. yarıda da harikalar yarattı. Rakibe resmen oyun oynatmayan Van ekibi, 2. devrede bulduğu 2 golle skoru 5-0'a getirdi.
Yeşil Vartospor'u 5-0 mağlup eden Van Büyükşehir Belediyesi Sportif Faaliyetler Spor Kulübü, ligdeki 3. galibiyetini aldı.
Maçtaki goller:
Dk 19' - Murat Kurnaz
Dk 36' - Murat Kurnaz
Dk 45+5' - Furkan İnce
Dk 69' - Mazlum Öndil
Dk 83' - Furkan İnce