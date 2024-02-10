Dünya çapında milyonlarca insanın kullandığı popüler bir iletişim aracı olan WhatsApp, kötü niyetli kişilerin kullanıcılara doğrudan ulaşmasını kolaylaştırıyor. WhatsApp'ın yeni özelliği ise şüpheli mesajları engelleyerek ve göndereni bildirerek, uygulamayı açıp sohbete girme zahmetinden kurtarıyor.

WHATSAPP'IN YENİ ENGEL ÖZELLİĞİ!

Kimlik avı girişimleri, kötü niyetli kişilerin para veya kişisel verileri gizlice çalmasının en kolay yollarından biri olduğu için günlük bir olay haline geldi. Bu girişimler bankalar ve diğer işletmelerden gelen gerçek iletişim gibi görünebiliyor.

E-posta servisleri çoğu kimlik avı girişimini otomatik olarak tespit edip engelleyebilecek kadar gelişmiş olsa da, çoğu modern anlık mesajlaşma uygulamasında dolandırıcılık girişimlerini tespit etme ve önleme sorumluluğu kullanıcıya ait. WhatsApp spam ile savaşında öncü olmayabilir, ancak yeni bir özellik spam ile doğrudan kilit ekranınızda kolayca başa çıkmanızı sağlıyor.

WhatsApp'tan kafa rahatlatacak yeni özellik!

WhatsApp, resmi hesabı aracılığıyla kullanıcılarına, bilinmeyen bir kişiden gelen mesajları doğrudan kilit ekranından engelleyebilecekleri yeni bir özelliği duyurdu. Kısa bir videoda şirket, mesajın kimlik avı girişimleri, Ponzi şemaları veya diğer dolandırıcılıkların tüm özelliklerini taşıması durumunda, kilit ekranındaki hızlı eylemleri genişletebileceğinizi ve Yanıtla düğmesinin yanındaki Engelle seçeneğine tıklayabileceğinizi açıkladı.

WhatsApp, kişiyi bildirmek için ikinci bir uyarı görüntüleyebilir. Bunu yapmak için, Kişiyi bildir seçeneğinin yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve ardından açılır pencerede Bloke tıklayın.

Gönderenin son beş mesajı WhatsApp ile paylaşılacak ve tüm kullanıcı tarafından sağlanan verilerin akıllı ve otomatik bir spam önleme sisteminin yolunu açmasını umuyoruz. Kişileri engelleme sistemi kilit ekranınızda mevcut olduğundan, bildirim panelinizde de kullanılabilir. Her durumda, istenmeyen mesajları engellemek için uygulamayı ve ardından sohbeti açma zahmetinden kurtulursunuz.