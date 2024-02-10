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Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayımlanan veriler doğrultusunda Van’da ocak ayında 95 yaralanmalı trafik kazası oldu. Maddi hasarlı trafik kaza sayısı 187 olurken, trafik kazalarında 208 kişi yaralandı. Ocak ayı boyunca Van’da yaşanan 95 trafik kazasında yaşamını yitiren olmadı.

ÜLKE GENELİ OCAK AYI TRAFİK KAZASI BİLANÇOSU

Ülke geneli ve il bazında açıklanan trafik kazaları ve sonuçlarının türlerine göre dağılımı istatistiklerine göre Türkiye genelinde ocak ayında; 157 ölümlü kaza, 16 bin 64 yaralanmalı kaza, 28 bin 498 maddi hasarlı kaza olmak üzere toplam 44 bin 719 kaza gerçekleşti.

Gerçekleşen 44 bin 719 trafik kazası sonucunda 23 bin 534 kişi yaralanırken, 195 kişi yaşamını yitirdi.