Trendyol 1. Lig’de heyecan ikinci hafta maçlarıyla devam etti. Temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, ligin ikinci haftasında kendi sahasında Esenler Erokspor’u konuk etti. Zor geçen mücadeleye kazanan taraf ev sahibi temsilcimiz oldu.
Esenler Erokspor’u 1 – 0 mağlup ederek, iki haftada 6 puana ulaşan temsilcimiz, zirvede de yer kapmış oldu.
Siyah – kırmızılı temsilcimiz, ligin ilk maçında deplasmanda Boluspor’u 3 – 2 mağlup ederken, ligin ikinci haftasında da Esenler Erokspor karşısında galibiyete ulaştı.
İşte Trendyol 1. Lig’de haftanın sonuçları;
Serik Spor Futbol A.Ş. 1 - 0 Eminevim Ümraniyespor
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 0 - 0 İstanbulspor A.Ş.
Sms Grup Sarıyerspor 1 - 1 Boluspor
Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 2 - 0 Bandırma Spor
Adana Demirspor A.Ş. 0 - 3 Arca Çorum FK
Özbelsan Sivasspor 1 - 1 Sipay Bodrum FK
İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 1 - 0 Esenler Erokspor
Manisa Futbol Kulübü 2 - 1 Atakaş Hatayspor
Sakaryaspor A.Ş. 3 - 2 Alagöz Holding Iğdır FK
Amed Sportif Faaliyetler 2 - 2 Erzurumspor FK
PUAN DURUMU: