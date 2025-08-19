Trendyol 1. Lig’de heyecan ikinci hafta maçlarıyla devam etti. Temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, ligin ikinci haftasında kendi sahasında Esenler Erokspor’u konuk etti. Zor geçen mücadeleye kazanan taraf ev sahibi temsilcimiz oldu.

Esenler Erokspor’u 1 – 0 mağlup ederek, iki haftada 6 puana ulaşan temsilcimiz, zirvede de yer kapmış oldu.

Siyah – kırmızılı temsilcimiz, ligin ilk maçında deplasmanda Boluspor’u 3 – 2 mağlup ederken, ligin ikinci haftasında da Esenler Erokspor karşısında galibiyete ulaştı.

İşte Trendyol 1. Lig’de haftanın sonuçları;

Serik Spor Futbol A.Ş. 1 - 0 Eminevim Ümraniyespor

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 0 - 0 İstanbulspor A.Ş.

Sms Grup Sarıyerspor 1 - 1 Boluspor

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 2 - 0 Bandırma Spor

Adana Demirspor A.Ş. 0 - 3 Arca Çorum FK

Özbelsan Sivasspor 1 - 1 Sipay Bodrum FK

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 1 - 0 Esenler Erokspor

Manisa Futbol Kulübü 2 - 1 Atakaş Hatayspor

Sakaryaspor A.Ş. 3 - 2 Alagöz Holding Iğdır FK

Amed Sportif Faaliyetler 2 - 2 Erzurumspor FK

PUAN DURUMU: