Lige şampiyonluk parolası ile çıkan ancak özellikle iç saha maçlarında istediği sonuçları alamadığı için zirvenin uzağında kalan Artı Değer Van Spor FK, son haftalardaki çıkışıyla yeniden iddiasını gösterdi.

Son 6 lig maçından 5’ini kazanarak performansıyla dikkat çeken Artı Değer Van Spor FK’de Teknik Sorumlu Ümit Bozkurt, Karacabey Belediye Spor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, tüm maçlarda şampiyonluk yarışının hakkını verecek bir mücadele ortaya koyacaklarını söyledi.

“GALİBİYET BİZİ MOTİVE ETTİ”

Teknik Direktör Ümit Bozkurt yaptığı değerlendirmede, “Maçtan önce futbolcu arkadaşlarımızla şunu konuşmuştuk. Geçtiğimiz hafta Buca Spor maçıyla sadece toparlanma yaşadık. Çünkü geçmiş maçlarda çok büyük kayıplar yaşamıştık. Taraftarımızı üzdük. Şampiyonluk yarışında geride kaldık. Bu günkü maçı kazanarak yarışı kazanabiliriz motivasyonuna girdik. Galibiyeti aldığımız için çok mutluyuz ve bu bizi motive etti. Ekibimi tebrik ederim” dedi.

“YARIŞIN HAKKINI VEREREK MÜCADELE EDECEĞİZ”

Teknik Sorumlu Bozkurt sözlerini şöyle tamamladı; “Maça geçen haftaki maç kadar istekli başladığımızı söyleyemem. Daha iyisini yapabilirdik. Her şeye rağmen futbolcularımız disiplini kaybetmedi. Bu yolda, takım olma yolunda galibiyetler çok önemli. Bundan sonra bu yarışın hakkını verecek şekilde mücadele etmekten başka bir düşüncemiz ve gayretimiz de olmayacaktır.”