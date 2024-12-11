İlk devrenin bitimine 2 hafta kala temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, maç hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.

Hafta sonu 16. hafta karşılaşmasında evinde Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş.’yi konuk edecek olan Artı Değer Van Spor FK, 2 gün sonrasında ise Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eleme maçında Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor’a konuk olacak.

Lig maçında Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş. ile olan mücadeleye öncelikle kilitlenen Kırmızı- Siyahlı ekip galibiyeti alıp 3 puan morali ile zorlu kupa maçına çıkmayı hedefliyor.

“TARAFTARIMIZ ÖNÜNDE GALİBİYETİ ALMAK İSTİYORUZ”

Zorlu 2 maç öncesi wanhaber muhabirine değerlendirmelerde bulunan Artı Değer Van Spor FK Teknik Direktörü Ümit Bozkurt, “Bizim için öncelik lig maçı. Taraftarımız önünde galibiyeti alarak hanemize 3 puanı yazdırmayı hedefliyoruz. Bu maçın vereceği özgüvenle de Salı günkü Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacağız” dedi.

“MAÇIN CUMARTESİ GÜNÜ OYNANMASI GEREKTİĞİNİ DİLE GETİRDİM”

Teknik heyet olarak Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş. ile oynayacakları maçın Cumartesi günü oynanması gerektiğini ifade eden Bozkurt, “Yönetimimizle beraber Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminde de maçların değerlendirmesini yaptık. Maçın Cumartesi günü oynanması daha iyi olur diye vurguladık. Çünkü teknik heyet olarak takımın sağlığı açısından bunun daha elzem olduğunu biliyoruz. Ancak beni ilk olarak ilgilendiren durum Pazar günkü maç. İlk hedefim ve düşüncem Pazar günü oynayacağımız lig maçımızı kazanmak. Ligin ilk devresinde kalan 2 maçımızı da galibiyet ile tamamlayarak 2. yarıya bu şekilde girmek istiyoruz” sözlerine yer verdi.