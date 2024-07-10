Van Spor’da golcü isim Sinan Kurumuş ile yollar ayrıldı. Geçtiğimiz sezon 17 maçta forma giyen ve 6 gollük katkı sunan Sinan Kurumuş, veda mesajı yayımladı.

Kurumuş, mesajında; “Sevgili Van Spor ailesi, sizlerle geçirmiş olduğum 6 aylık süreçte başarılı kulüp başkanım Feyat Kıyak’a, tüm yönetimimize, sportif direktörümüz Osman Yıldırgan abime, Ümit Bozkurt ve ekibine, futbolcu arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına ve beni özel hissettiren taraftarlarımıza çok teşekkür ederim” dedi.

“ANLAŞMA SAĞLANAMADI”

Yeni oluşacak yönetimle görüşmeler yaptığını da açıklayan Kurumuş; “Yeni gelen yönetim ile yapılan görüşmelerde Van Spor’un maddi ve manevi zarara uğramaması için, alacaklarımın ödenmesi isteğim, kendileriyle yapılan tüm iyi niyet görüşmelerime rağmen karşılık bulmamıştır. Alacağım olan cüzi bir miktarın ödenmemesinden dolayı sözleşmemi bugün itibari ile tek taraflı fesih etmiş bulunmaktayım” ifadelerini kullandı.

Kurumuş, bundan sonraki süreçte Van Spor’a başarı dileklerini ileterek, Van Spor’un hak ettiği bir üst lige çıkması temennisinde bulundu.