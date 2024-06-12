Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden ve ligin son haftasında Bursaspor maçında sahadan çekilen AcnTurk Sigorta Van Spor FK’ye TFF’den ceza geldi.

PFDK, takımı sahadan çektikleri gerekçesiyle Van Sporlu 2 yöneticiye ağır cezalar verdi.

İŞTE CEZA ALAN O İSİMLER

PFDK kararında, Van Spor’a verilen cezalara ilişkin şöyle denildi; “Acnturk Sigorta Van Spor FK idarecisi İsmail Ayaz’ın, 04.05.2024 tarihinde oynanan Bursaspor-Acnturk Sigorta Van Spor FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti cezası ve 100.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Acnturk Sigorta Van Spor FK görevlisi Osman Yıldırgan’ın, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”