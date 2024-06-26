TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Van Spor FK’de geçtiğimiz sezon forma giyen ve başarılı bir performans ortaya koyan Muhammed Gönülaçar takımdan ayrıldığını duyurdu.

Farkun Saki’nin ayrılmasının ardından Muhammed Gönülaçar da, yayımladığı bir mesaj ile birlikte takımdan ayrıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon ligi 2. sırada tamamlayan Van Spor FK’de başarılı bir grafik ortaya koyan, taraftarların da sevdiği Muhammed Gönülaçar, yayımladığı mesajında; “Sevgili Vansporlular, büyük hayallerle çıktığımız bu yolda birbirinden değerli anılarla imza attığımız Vanspor’a veda ediyorum. İlk günden son güne kadar yanımızda olan, bizi her daim yanlarında hissettiren herkese sonsuz teşekkürlerimi, şükranlarımı iletiyorum. Hoşçakalın” ifadelerine yer verdi.