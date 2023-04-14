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Van İl Güvenlik Kurulu, 15 Nisan Cumartesi günü Van'da oynanacak olan Bitexen Vanspor FK ile Kocaelispor arasındaki müsabaka öncesi sürpriz bir karara imza attı. Misafir takım Kocaelispor taraftarlarının müsabakayı stattan takip etmesine yasak getiren Van İl Güvenlik Kurulu, aldığı kararı Kocaelispor'a tebliğ etti. Kocaelispor konuyla alakalı sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayınlayarak deplasman hakkının engellenmemesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan Vanspor Futbol Kulübü'de diğer takımları ağırladıkları gibi Kocaelispor'u misafirperver bir şekilde ağırlayacaklarını duyurdu. Kocaelispor ile aralarında bir sıkıntı olmadığını belirten Vanspor FK, "İl güvenlik kurulunun aldığı karardır, bize sadece saygı duymak düşer. Bizler Kocaelispor ile dost olan bir takımız. İki camia da 1. Lig için mücadele ediyor. Biz geçmişte olduğu gibi bundan sonrada Fairplay kuralları dahilinde hareket edeceğiz. Kocaelispor camiası bizim misafirimizidir ve hakettiği şekilde ağılanacaktır." ifadelerine yer verildi.