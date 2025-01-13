Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, Antalya’da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını noktaladı. Sıkı bir hazırlık dönemi geçiren kırmızı – siyahlılar, 2 günlük aranın ardından Kocaeli’nde toplanacak ve Belediye Derince Spor maçı hazırlıklarını burada sürdürecek.

Ligin ilk devresini 30 puanla 5. sırada tamamlayan Artı Değer Van Spor FK, biraz uzağında kaldığı hedefine ligin ikinci yarısında ulaşmayı amaçlıyor.

İkinci devreye teknik direktör değişikliği ile başlayacak olan temsilcimiz, seri galibiyetler alarak zirve ile arasındaki puan farkını eritmek istiyor.

2 GÜNLÜK ARA

Antalya’da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını tamamlayan Artı Değer Van Spor FK, 2 günlük aranın ardından, ligin 18. hafta maçında karşılaşacağı Belediye Derince Spor maçı için Kocaeli’nde toplanacak.

Burada maç gününe kadar son hazırlıklarını gerçekleştirecek olan temsilcimiz, rakibini mağlup ederek ikinci devreye güzel bir başlangıç yapmayı arzuluyor.

Belediye Derince Spor – Artı Değer Van Spor FK maçı 19 Ocak Pazar günü Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu’nda oynanacak ve mücadele saat 14.00’Te başlayacak.

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İlk olarak teknik direktörlük için Serhat Gülpınar ile anlaşan ardından kaleci transferi gerçekleştiren Artı Değer Van Spor FK, gözünü üst liglerdeki futbolculara çevirmiş durumda.

Birçok futbolcuyla görüşmeler gerçekleştiren Artı Değer Van Spor FK’nin önümüzdeki günlerde yeni transfer haberleri paylaşması bekleniyor.