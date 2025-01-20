2. Lig’de heyecanla beklenen lig maratonunun ikinci devresi başladı. 18. hafta maçları geride kalırken lider Serik Belediyespor ve 2. sıradaki Motolux 68 Aksarayspor, ikinci devreye puan kayıpları ile başladı. Artı Değer Van Spor FK ise deplasmanda önemli bir galibiyet alarak hem zirve ile arasındaki puan farkını azaltmış oldu hem de grupta 4. sıraya yükseldi.

Ligin ikinci devresine teknik direktör değişikliği ile giren Artı Değer Van Spor FK, deplasmanda Belediye Derince Spor’u 4 – 1 mağlup ederek taraftarlarını da mutlu etti.

Serik Beledipyespor kendi sahasında Ankara Demirspor ile 2 – 2 berabere kalarak puan kaybetmesine rağmen liderliğini sürdürürken, Motolux 68 Aksarayspor ise deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.’ye mağlup oldu ve liderlik şansını kullanamadı.

İşte Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 18. hafta toplu sonuçları:

Serik Belediyespor 2-2 Ankara Demirspor

Ülkea Nazillispor 4-2 Giresunspor

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. 1-0 Motolux 68 Aksarayspor

Karacabey Belediye Spor A.Ş. 3-4 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol Sk

Bucaspor 1928 3-2 Merkür Jet Erbaaspor

Karaman Futbol Kulübü 1-1 Çimentaş Elazığspor

Diyarbekir Spor A.Ş. 0-0 Somaspor

Turkısh Oıl Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. 0-5 Menemen Futbol Kulübü

Belediye Derince Spor 1-4 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta puan durumu: