2. Lig Kırmızı Grup’ta heyecan devam ediyor. İlk devrenin bitimine 2 hafta kala takımlar kazanmak ve üst sıralara tırmanmak için çalışıyor.

Son haftalarda iyi bir grafik çizen ancak Pazar günü karşılaştığı Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.’ye 1 – 0 mağlup olarak yara alan Artı Değer Van Spor FK, 15 Aralık Pazar günü sahasında konuk edeceği Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş.’yi mağlup ederek 3 puanın sahibi olmayı arzuluyor.

Üst sıralarda yer alan takımların birbirleri ile karşılaşacağı haftayı avantaja dönüştürmek isteyen siyah – kırmızılı temsilcimiz galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

Ligin 16. haftasında özellikle Menemen Futbol Kulübü - Karacabey Belediye Spor A.Ş., Motolux 68 Aksarayspor - Bucaspor 1928, Çimentaş Elazığspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. ve Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK - Serik Belediyespor maçlarını Van Spor FK taraftarları yakından takip edecek.

Ligin ilk devresinde kalan son iki maçını kazanarak araya girmek isteyen Artı Değer Van Spor FK de, tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor.

Bu maç öncesi temsilcimiz 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 24 puan toplarken, Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş. ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 9 puan alabildi ve 17. sırada yer alıyor.

KIRMIZI GRUP’TA 16. HAFTA PROGRAMI

14.12.2024 14:00 Menemen Futbol Kulübü - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

15.12.2024 14:00 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi FSK - Serik Belediyespor

15.12.2024 14:00 Artı Değer Van Spor FK - Turkish Oil Yeni Mersin İ.Yurdu Futbol A.Ş.

15.12.2024 14:00 Motolux 68 Aksarayspor - Bucaspor 1928

15.12.2024 14:00 Nazilli Spor A.Ş. - Karaman Futbol Kulübü

15.12.2024 14:00 Ankara Demirspor - Somaspor

15.12.2024 14:00 Giresunspor - Belediye Derince Spor

15.12.2024 14:00 Çimentaş Elazığspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

15.12.2024 14:00 Merkür Jet Erbaaspor - Diyarbekir Spor A.Ş.