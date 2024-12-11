Van ve çevre illerde yarın için kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının Van’ın yüksek kesimleri olan Tendürek, Karabet, Kuzgunkıran, Güzeldere mevkilerinde yoğun olacağı tahmin edilirken, beraberinde riskleri de taşıyor. Van Valiliği, yağışlara bağlı oluşabilecek olumsuzluklar karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Konu hakkında Van Valiliği tarafından yapılan paylaşımda; “Yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren Muş ve Bitlis illerinin, akşam saatlerinden itibaren Van ve Hakkâri illerinin kar yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin edilmektedir. Kar yağışlarının, yüksek kesimlerde ve karayolu geçitlerinde (Tendürek, Karabet, Kuzgunkıran, Güzeldere vb.) akşam ve gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, bölgesel olarak yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması beklenmektedir. Kar yağışlı sistemin Perşembe gece Muş ve Bitlis’te, Cuma akşam Van’da ve Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Hakkâri’de etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Kar yağışı sonrası bölgede hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceğini bildiren Valilik; “Hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren bölge genelinde 6-10 derece düşerek mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenmektedir. Kar yağışıyla birlikte yükseklerde kuvvetli rüzgârla birlikte tipi, kar savrulması ve rüzgâr üşümesi, karayolu geçitlerinde (Tendürek, Karabet, Kuzgunkıran, Güzeldere vb.) gizli buzlanma ve gece saatlerinde don olayı, kar yağışına bağlı görüş mesafesinde azalma, Van Gölünde yağış esnasında görüşte daralma, kara ve deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” uyarısında bulundu.