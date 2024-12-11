Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun Başkanlığında, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Taha Bostanci, Başkan Yardımcıları ve İlçe Sağlık Müdürlerinin katılımıyla, 1. Basamak değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun’un başkanlık ettiği toplantıda, sağlık konusunda birçok konu masaya yatırıldı.

Toplantıda; Van Valiliği koordinasyonunda gerçekleşen "Eğitimde Sağlık Hareketi" ve "Kadın Sağlığı Hareketleri"nin son durumları, bebek ve anne ölümlerini azaltmaya yönelik yapılacaklar, aile hekimleri nüfuslarının ve yeni birimlerinin planlanması konuşuldu.

Söz konusu toplantıda yanı sıra kanser taramaları ve devamında tanı konan hastaların takipleri, yenidoğan tarama programı kapsamında yapılanlar, sağlıklı hayat merkezlerine başvuru sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalar da etraflıca değerlendirildi.

Karşılıklı görüş alışverişinin ardından toplantı sona erdi.