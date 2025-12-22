Van YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversite olarak benimsedikleri yaklaşımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen Milli Teknoloji hamlesiyle, Yükseköğretim Kurulu'nun Araştırma Odaklı Üniversite vizyonuyla ve TÜBİTAK'ın yerli ve milli üretimi esas alan stratejileriyle tam bir uyum içinde olduğunu söyledi.

Bilgiyi yalnızca üreten değil, ürettiği bilgiyi toplumun, sanayinin ve ülkenin hizmetine sunabilen bir üniversite anlayışını esas aldıklarını belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Bilgiyi kampüs sınırlarının ötesine taşıyarak şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınma dinamikleriyle bütünleşmeyi temel sorumluluğumuz olarak görüyoruz. İlk AR-GE Pazarımızda ulaştığımız veriler, aslında sahip olduğumuz potansiyelin güçlü bir göstergesi olmuştur. 79'u üniversitelerimizden, 20'si sanayi kuruluşlarından olmak üzere yaklaşık 100 teknoloji projesini yatırımcılarla buluşturduk. Gerçekleştirilen 42 resmi iş görüşmesi ve kurulan çok sayıda ulusal ve uluslararası temas üniversitemizin yalnızca eğitim veren bir kurum değil, aynı zamanda bilgiyi ticarileştirebilen güçlü bir AR-GE ve inovasyon merkezi olduğunu bir kez daha tescillemiştir."

Son yıllarda patent ve faydalı model başvurularında kaydedilen artışın, üretilen bilginin yalnızca akademik çıktı olarak kalmadığını, korunarak, tescillenerek ve değere dönüştürülerek somut bir karşılık bulduğunu açıkça gösterdiğini vurgulayan Şevli, bu çerçevede, emeği tescille taçlanan araştırmacıları ve buluş sahiplerini teşvik etmeyi, başarılarını görünür kılmayı ve bu başarıları kurumsal düzeyde takdir etmeyi üniversite kültürlerinin doğal bir parçası olarak gördüklerini ifade etti.

"Ülkemiz için değer oluşturmaktır"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş ise programın Van YYÜ'nün araştırma üniversitesi vizyonunun somut bir yansıması olduğunu dile getirdi.

Üniversitenin güçlü AR-GE ve inovasyon altyapısına sahip olduğunu söyleyen Baydaş, "Konum tercihini 'araştırma üniversitesi' olarak belirleyen üniversitemiz, nitelikli ve katma değeri yüksek araştırma-geliştirme çalışmalarını artırarak 'araştırma üniversitesi' statüsü kazanmayı amaçlamaktadır. Katılımcı bir anlayışla hazırlanan 2021-2025 dönemi stratejik plan raporumuzda detaylı biçimde üzerinde durduğumuz ve üniversitemizin en belirgin amaçlarından biri de AR-GE ve inovasyon çalışmalarıyla bilimsel ve teknolojik altyapıyı güçlendirerek ülkemiz için değer oluşturmaktır." diye konuştu.

TSO Yönetim Kurulu Üyesi Burak Gültepe de 2. Uluslararası Van AR-GE Proje Pazarının bilginin ürüne, fikrin değere ve yeniliğin kalkınmaya dönüştüğü güçlü bir platform olduğunu dile getirdi.

AR-GE'nin yalnızca teknoloji değil rekabet gücü, sürdürülebilir ekonomi ve geleceğin temeli olduğunu belirten Gültepe, "Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendiren ve genç girişimcileri katkı sağlayan her adımı kararlılıkla destekliyoruz. Program proje sahipleriyle yatırımcılarla buluşturmak adına son derece kıymetlidir." dedi.

Programda, "Sosyal Bilimler", "Fen ve Mühendislik", "Sağlık Bilimleri" ile "Öncelikli ve Kilit Teknolojiler" olmak üzere 4 ana alanda dereceye giren 175 öğrenci, akademisyen ve girişimciye ödülleri takdim edildi.

Projelerin sergilendiği stantların gezilmesiyle sona eren programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Göya, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İŞKUR İl Müdürü Selma Biçek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.