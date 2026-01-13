Son bir haftadır yürütülen çalışmalar sonucunda köy ve mezra yolları yeniden ulaşıma açılmıştı. Ancak akşam saatlerinde yeniden etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 60 köy ve 100 mezra yolu tekrar ulaşıma kapandı. Hakkari İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları yeniden açmak için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Yetkililer, kar yağışının devam etmesi nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça kapalı güzergâhları kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu.