Doğu Anadolu'nun en sert kış şartlarının yaşandığı Van'da, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aşması yaban hayatını zorlaştırırken, ortaya dikkat çekici görüntüler çıkarıyor. Beslenmek için uçsuz bucaksız beyaz örtüye çıkan kızıl tilkiler, karın altındaki avlarını adeta birer 'radar' gibi tespit ediyor. Karın altında saklanan farelerin yerini dikkatle dinleyen tilkiler, ani hamlelerle karın içine dalarak avlarını yakalamaya çalışıyor. Beyaza bürünen Van kırsalında kaydedilen tilkilerin kar altındaki fare avı, doğanın kış mevsimindeki mücadelesini ve yaban hayatının etkileyici yönünü ortaya koydu.

Kar altındaki seslerin peşinde

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derecelere kadar düştüğü Van kırsalında, aç kalan tilkiler karın altındaki kemirgenleri avlamak için olağanüstü işitme yeteneklerini kullanıyor. Kar yüzeyinde bir heykel gibi sessizce duran tilki, başını sağa sola çevirerek karın altındaki farenin en ufak kıpırtısını dinliyor. Hedefini belirleyen tilki, arka ayakları üzerinde yükselerek havada kavisli bir atlayış gerçekleştiriyor ve kafasını karın içine sokarak avını yakalıyor.