TFF 2. Lig 3. hafta maçında Artı Değer Van Spor FK, deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar bu maçın canlı olarak yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ederken, yayıncı kuruluştan açıklama geldi.

MAÇ CANLI OLARAK YAYINLANACAK

Yarın (15 Eylül Pazar) oynanacak olan Giresunspor – Artı Değer Van Spor FK maçının canlı olarak yayınlanacağı açıklandı. Mücadele VANTV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

VANTV’den yapılan açıklamada, yöneticiler ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve bu maçın da VanTV’nin kendi ekibiyle canlı olarak yayınlanacağı bildirildi. Bu karar, sporseverleri sevindirdi.

Giresunspor – Artı Değer Van Spor FK maçı, yarın saat 19.00’dan itibaren Van TV ekranlarından canlı olarak ekranlara taşınacak.