Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 51 ölü ve 369 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 300 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 43 bin 234 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda öldürülenlerin sayısının 1898'e, yaralananların sayısının da 14 bin 113'e çıktığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 61 bin 827'ye, yaralı sayısının da 155 bin 275 'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 42 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin farklı bölgelerinde sivillerin yaşadığı evleri, sığınma merkezine dönüştürülen 2 okulu, yardım bekleyen kalabalıkları ve geçici çadırları hedef aldı.

Gazze kentinin doğusundaki ed-Durc Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı Musa bin Nusayr Okulu'na yönelik saldırıda 2’si çocuk 7 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Kentin Zeytun ve Tuffah mahallelerinde düzenlenen diğer saldırılarda da aralarında çocukların olduğu ölen ve yaralananlar oldu.

Deyr el-Belah’taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin bahçesindeki çadır bölgesine düzenlenen saldırıda 2 kişi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zikim bölgesinde yardım bekleyenlere açılan ateş sonucu ise 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Orta ve güney bölgelerde de yardım bekleyen sivillere ve yerleşim alanlarına yönelik saldırılarda en az 20 kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun son olarak Gazze kentinde de yerinden edilmiş sivillerin kaldığı Macide Vesile Okulu'nda bir çadıra düzenlediği saldırıda 7 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'de 1 çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti

Ayrıca Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1 çocuğun daha açlıktan hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlayarak kıtlığa sürüklediği Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 107'si çocuk olmak üzere 240'a yükseldiği kaydedildi.

Gazze Hükümeti: İsrail, Aksa Şehitleri Hastanesini 13. kez bombaladı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, işgalci İsrail’in savaş uçakları tarafından bugün Aksa Şehitleri Hastanesine düzenlenen bombardımanın,7 Ekim 2023'ten beri 13. saldırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırının sağlık altyapısını sistematik hedef alma niyeti taşıdığı vurgulanarak, "İsrail ordusunun Gazze halkına yönelik devam eden saldırı ve soykırım suçları kapsamında, bugün (Cuma) işgalci güçler hastane içinde bir mülteci çadırını, özellikle poliklinik bölümünün üstünde hedef aldı." bilgisine yer verildi.

Saldırıyla iki kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ve hastanede ciddi maddi hasara yol açıldığı, onlarca hastanın hayatının doğrudan tehlikeye girdiği belirtilen açıklamada, İsrail ve onu destekleyen ülkelerin bu saldırılardan sorumlu tutulduğu, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara ise acil müdahale ederek hastanelere koruma sağlaması çağrısında bulunulduğu kaydedildi.

İsrail ordusu, işgal hazırlıkları yürüttüğü Gazze kentinin güneydoğusuna saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusu, Güvenlik Kabinesi'nin işgal kararı aldığı Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'ne saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, daha önce Gazze Şeridi’ni kuzey güney olarak ikiye bölen Netzarim Koridoru’nda konuşlu 99. Tümen’in, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi’ne saldırılar düzenlemeye başladığı belirtildi.

İsrail saldırılarıyla çok kez yerinden edilmiş 1 milyon civarında Filistinlinin bulunduğu Gazze kentinin Zeytun Mahallesi’ne saldırıların 99’uncu Tümen komutasındaki Nahal Tugayı ve 7’inci Tugay'a bağlı birlikler tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırılarda, birliklerin "patlayıcı cihazları tespit etmek ve yer üstünde ve altında askeri altyapıyı yok etmek için çalıştığı" iddia edildi.

Zeytun Mahallesi'nde son birkaç gündür geniş çaplı yıkım yürüten İsrail ordusu, bölgede onlarca evi hedef aldı ve binlerce Filistinliyi bir kez daha yerinde etti veya öldürdü.

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in, Güvenlik Kabinesi'nin Gazze kentinin işgali planını “ana hatlarıyla” 13 Ağustos’ta onayladığı bildirilmişti.

Ordu komuta kademesi ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet yetkilileriyle Gazze kentinin işgal planının ana hatlarını ele almak üzere bir araya gelen Zamir'in, toplantıda 12 Ağustos'tan bu yana Zeytun Mahallesi'ne başlatılan saldırıları da ele aldığı ifade edilmişti.

İsrail'den Gazze kentini işgal kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

Gazze'deki hükümet: Bölgeye girmesi gereken yardım tırlarından sadece yüzde 15'i ulaştı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, işgalci İsrail’in "açlık ve kaos" politikası kapsamında, birçok yardım tırının çalındığı ve güvenliğinin sağlanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Son 19 gün içinde Gazze Şeridi’ne toplam 1671 yardım tırı giriş yaptı. Oysa aynı süre zarfında asgari düzeyde ihtiyaçların karşılanabilmesi için 11 bin 400 tırın girmesi gerekiyordu. Giriş yapan tırların çoğu yağmalandı. İşgalci İsrail, yeterli miktarda yardım tırının girişine engel olmaya, girenlerin güvenliğini sağlamamaya ve sınır kapılarını kapalı tutmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sadece çarşamba ve perşembe günleri 1200 tırdan 136’sının bölgeye giriş yapabildiği ve çoğunun yağmalandığı belirtildi.

Bölgeye giren yardımların asgari düzeydeki ihtiyaçların sadece yüzde 15'ine denk geldiğine işaret edilen açıklamada, İsrail'in, yeterli miktarda yardım tırının girişini engellediği, sınır kapılarını kapatmayı sürdürdüğü ve insani yardım kuruluşlarının çalışmalarını baltaladığı vurgulandı.

Yardım tırlarının çoğu yağmalandı

Ayrıca yardım tırlarının çoğunun da yağmalandığı bilgisi paylaşıldı.

Medya Ofisi açıklamasında, İsrail'in Filistin halkının direnişine darbe indirmek için sistematik şekilde uyguladığı aç bırakma ve kaos mühendisliği politikası kapsamında kasıtlı bir güvenlik boşluğu oluşturduğunu; yağma ve soygunun bu atmosferde gerçekleştiği aktarıldı.

İsrail'in yürüttüğü soykırım nedeniyle bölgedeki altyapının neredeyse tamamen çöktüğü Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin asgari ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için çeşitli yardım malzemeleri yüklü günlük 600'den fazla tırın bölgeye girişine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM), Arap ve Müslüman ülkeler ile uluslararası topluma, "sınır kapılarının açılması, özellikle gıda, bebek maması ve hayati öneme sahip ilaçlar olmak üzere yardım akışının sağlanması için ciddi adımlar atılması ve İsrail'in sivillere karşı işledikleri suçlardan dolayı sorumlu tutulması" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.